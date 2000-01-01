Куликов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Петр

Куликов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Анисия Петровна

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Игнат Петрович

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Александр Петрович

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ку Николай Петрович

Мать ребёнка: Куликова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Евдокия Николаевна

Вышла замуж в деревне Сорочий куст
Смерть
Неизвестно
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