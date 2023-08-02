Шарибжанов Сафа Шарибжанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Не Известно Шарибжан
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Шарибжанова Халидя Сафиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасяна Сафиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Рауза Сафиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарибжанов Шамиль Сафинович
Смерть
Неизвестно