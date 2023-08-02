Шарибжанов Сафа Шарибжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарибжанов Сафа Шарибжанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Не Известно Шарибжан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Шарибжанова Халидя Сафиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасяна Сафиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Рауза Сафиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарибжанов Шамиль Сафинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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