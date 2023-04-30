Спабеков Султан Сапарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спабеков Султан Сапарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1966

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1966

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.12.1993

Сын: Сапар Арман Cұлтанұлы

Мать ребёнка: Айтымбетова Гульнара Мейрбековна

Рождение ребёнка
13.05.1994

Сын: Сапар Бағлан Cұлтанұлы

Мать ребёнка: Айтымбетова Гульнара Мейрбековна

Рождение ребёнка
03.06.1998

Сын: Сапар Бауыржан Cұлтанұлы

Мать ребёнка: Айтымбетова Гульнара Мейрбековна

Рождение ребёнка
04.12.2006

Дочь: Сапар Бірханым Cұлтанқызы

Мать ребёнка: Айтымбетова Гульнара Мейрбековна

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