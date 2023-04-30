Спабеков Султан Сапарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1966
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1966
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.1993
Мать ребёнка: Айтымбетова Гульнара Мейрбековна
Рождение ребёнка
13.05.1994
Мать ребёнка: Айтымбетова Гульнара Мейрбековна
Рождение ребёнка
03.06.1998
Мать ребёнка: Айтымбетова Гульнара Мейрбековна
Рождение ребёнка
04.12.2006
Дочь: Сапар Бірханым Cұлтанқызы
Мать ребёнка: Айтымбетова Гульнара Мейрбековна