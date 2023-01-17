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Харькова Варвара Семеновна

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1822

Сын: Харьков Гаврила

Отец ребёнка: Харьков Никита

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Харьков Дмитрий

Отец ребёнка: Харьков Никита

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1831

Сын: Харьков Степан

Отец ребёнка: Харьков Никита

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Харьков Никита

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Харьков Иван

Отец ребёнка: Харьков Никита

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харьков Никита

Смерть
Неизвестно
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