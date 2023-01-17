Харькова Варвара Семеновна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Харьков Гаврила
Отец ребёнка: Харьков Никита
Рождение ребёнка
1829
Сын: Харьков Дмитрий
Отец ребёнка: Харьков Никита
Рождение ребёнка
1831
Сын: Харьков Степан
Отец ребёнка: Харьков Никита
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Харьков Никита
Рождение ребёнка
1834
Сын: Харьков Иван
Отец ребёнка: Харьков Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харьков Никита
Смерть
Неизвестно