Мурзина (Пономарёва) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурзина (Пономарёва) Варвара

Мурзина (Пономарёва) Варвара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1892

Сын: Мурзин Кузьма

Отец ребёнка: Мурзин Степан

Россия
Рождение ребёнка
1894

Сын: Мурзин Павел

Отец ребёнка: Мурзин Степан

пос. Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии, Россия
1894 г. р., место рождения - РСФСР, Челябинская обл., Полтавский р-н, п. Неплюевский, русский, проживал - Свердловская обл., Надеждинский р-н, п. Бокситы, работал - Бокситовые рудники, забойщик. Арест... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1895

Дочь: Мурзина Анна

Отец ребёнка: Мурзин Степан

Рождение ребёнка
23.11.1899

Сын: Мурзин Яков

Отец ребёнка: Мурзин Степан

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
21.10.1901

Дочь: Мурзина Прасковья

Отец ребёнка: Мурзин Степан

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
04.08.1907

Дочь: Шеметова Евдокия

Отец ребёнка: Мурзин Степан

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Мурзин Георгий

Отец ребёнка: Мурзин Степан

Пос. Неплюевский Варшавской станицы Верхнеуральского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурзина? Ориша

Отец ребёнка: Мурзин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерышева Полина

Отец ребёнка: Мурзин Степан

Смерть
Около 1933
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close