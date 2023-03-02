Мурзина (Пономарёва) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1892
Сын: Мурзин Кузьма
Отец ребёнка: Мурзин Степан
Россия
Рождение ребёнка
1894
Сын: Мурзин Павел
Отец ребёнка: Мурзин Степан
пос. Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии, Россия
1894 г. р., место рождения - РСФСР, Челябинская обл., Полтавский р-н, п. Неплюевский, русский, проживал - Свердловская обл., Надеждинский р-н, п. Бокситы, работал - Бокситовые рудники, забойщик. Арест... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1895
Дочь: Мурзина Анна
Отец ребёнка: Мурзин Степан
Рождение ребёнка
23.11.1899
Сын: Мурзин Яков
Отец ребёнка: Мурзин Степан
пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
21.10.1901
Дочь: Мурзина Прасковья
Отец ребёнка: Мурзин Степан
пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
04.08.1907
Дочь: Шеметова Евдокия
Отец ребёнка: Мурзин Степан
пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Мурзин Георгий
Отец ребёнка: Мурзин Степан
Пос. Неплюевский Варшавской станицы Верхнеуральского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурзина? Ориша
Отец ребёнка: Мурзин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерышева Полина
Отец ребёнка: Мурзин Степан
Смерть
Около 1933