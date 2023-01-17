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Пантелеев Никита Валентинович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

24.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1968

Отец: Пантелеев Валентин Никитович

Мать: Пантелеева - Федьо Мария

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.09.2010

Дочь: Пестрецова Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Пестрецова Елена Сергеевна

Терновка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.2012

Дочь: Пестрецова Александра Никитична

Мать ребёнка: Пестрецова Елена Сергеевна

Терновка, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
14.07.2016

Сын: Пестрецов Константин Никитович

Мать ребёнка: Пестрецова Елена Сергеевна

Терновка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.2017

Дочь: Пестрецова Кристина Никитична

Мать ребёнка: Пестрецова Елена Сергеевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестрецова Елена Сергеевна

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