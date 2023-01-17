Пантелеев Никита Валентинович
Место рождения
Дата рождения24.08.1968
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1968
Рождение ребёнка
14.09.2010
Дочь: Пестрецова Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Пестрецова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
13.02.2012
Дочь: Пестрецова Александра Никитична
Мать ребёнка: Пестрецова Елена Сергеевна
Терновка, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
14.07.2016
Сын: Пестрецов Константин Никитович
Мать ребёнка: Пестрецова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
29.09.2017
Дочь: Пестрецова Кристина Никитична
Мать ребёнка: Пестрецова Елена Сергеевна
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно