Кошкин Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Принимал участие в Первой Мировой войне. Рядовой 11-го пехотного полка. Выбытие - 16 Туркменский отряд. Контужен 30.01.1917, д. Хукамовце
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная награда
1942
Награждение орденом Славы lll степени Стрелок стр. полка Центрального фронта
Смерть
Неизвестно

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