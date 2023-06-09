Кошкин Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Принимал участие в Первой Мировой войне. Рядовой 11-го пехотного полка. Выбытие - 16 Туркменский отряд. Контужен 30.01.1917, д. Хукамовце
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная награда
1942
Награждение орденом Славы lll степени Стрелок стр. полка Центрального фронта
Смерть
Неизвестно