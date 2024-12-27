Степанов Бронислав Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.07.1930
Дата смерти21.12.1981
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1930
Бауманский МЕСТНОЗАГС Московского губернского отделения ЗАГС
Бракосочетание
28.12.1949
Бюро ЗАГС Сталинского района г. Москвы
Рождение ребёнка
10.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клевошина (Прохорова) Нина Григорьевна
Скрыто настройками приватности
Развод
27.10.1966
Отдел ЗАГС Фрунзенского района г. Москвы
Бракосочетание
18.02.1974
Балашиха, Балашиха, Московская область
Смерть
21.12.1981
Острая сердечная недостаточность; Отдел ЗАГС ИК Куйбышевского районного совета народных депутатов г. Москвы