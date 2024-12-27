Степанов Бронислав Михайлович 14.07.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Бронислав Михайлович

Степанов Бронислав Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.07.1930

Дата смерти

21.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1930

Отец: Степанов Михаил Николаевич

Мать: Степанова Елена Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Бауманский МЕСТНОЗАГС Московского губернского отделения ЗАГС
Бракосочетание
28.12.1949

Жена: Клевошина (Прохорова) Нина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Сталинского района г. Москвы
Рождение ребёнка
10.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клевошина (Прохорова) Нина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Развод
27.10.1966

Жена: Клевошина (Прохорова) Нина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Отдел ЗАГС Фрунзенского района г. Москвы
Бракосочетание
18.02.1974

Жена: Степанова (Ёжикова) Александра Алексеевна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Смерть
21.12.1981
Москва, город федерального значения Москва
Острая сердечная недостаточность; Отдел ЗАГС ИК Куйбышевского районного совета народных депутатов г. Москвы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.