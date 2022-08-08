Вощинина (Герасимова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вощинина (Герасимова) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1956

Дата смерти

08.08.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1956

Отец: не указан

Мать: Герасимова (Терехова) Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.08.2022

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