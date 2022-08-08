Вощинина (Герасимова) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1956
Дата смерти08.08.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1956
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.08.2022