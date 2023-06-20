Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай

Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1923

Отец: Михаил

Мать: Мария Матвеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close