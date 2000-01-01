Амирханова Инжили Абсалютдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирханова Инжили Абсалютдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багавутдинов Абсалютдин

Мать: Гаджикадын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амирханов Мурад Батырханович

Отец ребёнка: Амирханов Батырхан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурутдин

Отец ребёнка: Амирханов Батырхан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапутдин

Отец ребёнка: Амирханов Батырхан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайналбекова Равзат Батырхановна

Отец ребёнка: Амирханов Батырхан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ака

Отец ребёнка: Амирханов Батырхан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амирханов Батырхан

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