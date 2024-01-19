Сеногноев Андрей Сидорович
Место рождения
Дата рождения30.11.1918
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1918 по 1940
Рождение
30.11.1918
МК Каргалинской Христорождественской церкви. В военных документах встречается 1919 г.
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Центральный архив МО РФ Пропал без вести в годы Великой Отечественной войны
Крещение
02.12.1918
Каргалы, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
МК Каргалинской Христорождественской церкви. Восприемники: крестьянин д. Одино Василий Степанович Чупин и крестьянская вдова Екатерина Степановна Чупина
Рождение ребёнка
03.06.1939
Сын: Сеногноев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Плесовских (Полуянова) Матрёна Васильевна
Поддубровное, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Призыв на военную службу
01.01.1940
Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Викуловский РВК, Омская область, Викуловский р-н
Военная служба
С 1940
Шкотово, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Химические войска. Рядовой