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Сеногноев Андрей Сидорович

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Место рождения

Одино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

30.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1918 по 1940
Одино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение
30.11.1918

Отец: Сеногноев Сидор Андреевич

Мать: Сеногноева Пелагея Семеновна

Одино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
МК Каргалинской Христорождественской церкви. В военных документах встречается 1919 г.
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Центральный архив МО РФ Пропал без вести в годы Великой Отечественной войны
Крещение
02.12.1918
Каргалы, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
МК Каргалинской Христорождественской церкви. Восприемники: крестьянин д. Одино Василий Степанович Чупин и крестьянская вдова Екатерина Степановна Чупина
Рождение ребёнка
03.06.1939

Сын: Сеногноев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Плесовских (Полуянова) Матрёна Васильевна

Поддубровное, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Призыв на военную службу
01.01.1940
Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Викуловский РВК, Омская область, Викуловский р-н
Военная служба
С 1940
Шкотово, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Химические войска. Рядовой

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