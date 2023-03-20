Бобкова Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Дочь: Мария Абрамова
Отец ребёнка: Бобков Абрам Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.
Отец ребёнка: Бобков Абрам Григорьев
Рождение ребёнка
20.10.1900 ст.
Дочь: Параскева Абрамова
Отец ребёнка: Бобков Абрам Григорьев
Рождение ребёнка
08.06.1903 ст.
Дочь: Марфа Абрамова
Отец ребёнка: Бобков Абрам Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно