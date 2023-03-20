Бобкова Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Екатерина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Дочь: Мария Абрамова

Отец ребёнка: Бобков Абрам Григорьев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.

Сын: Бобков Емелиан Абрамов

Отец ребёнка: Бобков Абрам Григорьев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1900 ст.

Дочь: Параскева Абрамова

Отец ребёнка: Бобков Абрам Григорьев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.06.1903 ст.

Дочь: Марфа Абрамова

Отец ребёнка: Бобков Абрам Григорьев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобков Абрам Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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