Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Константин Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Гаврилов

Солдатское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Максим Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Гаврилов

Солдатское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ульяна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Гаврилов

Солдатское, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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