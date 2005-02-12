Пилипенко Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко Артем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1979

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1979

Отец: Пилипенко Вячеслав

Мать: Пилипенко Людмила

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