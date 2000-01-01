Трефилов Данил
Место рожденияс. Укан, Ярский район, Удмуртия
Дата рождения31.12.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1804
Отец: Трефилов Михаил
Мать: Трефилова Мария
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1817 по 1818
Сын: Трефилов Федор
Мать ребёнка: Трефилова Евдокия
Бракосочетание
06.11.1860
Жена: Трефилова Феодосия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трефилова Евдокия
Смерть
Неизвестно