Трефилов Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилов Данил

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Место рождения

с. Укан, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

31.12.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1804

Отец: Трефилов Михаил

Мать: Трефилова Мария

с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1817 по 1818

Сын: Трефилов Федор

Мать ребёнка: Трефилова Евдокия

Бракосочетание
06.11.1860

Жена: Трефилова Феодосия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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