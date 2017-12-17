Разуваева Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1961
Дата смерти17.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1961
Отец: Можейко Николай Сидорович
Мать: Адаман Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1985
Дочь: Бурлак Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Разуваев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
17.07.1994
Сын: Разуваев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Разуваев Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.2017