Разуваева Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разуваева Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1961

Дата смерти

17.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1961

Отец: Можейко Николай Сидорович

Мать: Адаман Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1985

Дочь: Бурлак Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Разуваев Сергей Петрович

Зея, город Зея, Амурская область
Рождение ребёнка
17.07.1994

Сын: Разуваев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Разуваев Сергей Петрович

Зея, город Зея, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разуваев Сергей Петрович

Смерть
17.12.2017
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