Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Григорьева Ходонья Григорьевна
Мать ребёнка: Суклета Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Иванова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Суклета Ивановна
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь Самая старшая из всех детей
Рождение ребёнка
1913
Сын: Григорьев Фадей Григорьевич
Мать ребёнка: Елизавета
Рубеж, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Суклета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баутина Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Суклета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коршакова Авдокея Григорьевна
Мать ребёнка: Суклета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Суклета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Елизавета
Место жительства
Неизвестно
Артемовка, Ершичская волость, Рославльский уезд
Жил со второй женой в Артемовке. Возможно волость другая. Но область Смоленская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета
Смерть
Неизвестно