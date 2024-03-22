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Григорий

Место рождения

Забавная, Слободская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Забавная, Слободская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Григорьева Ходонья Григорьевна

Мать ребёнка: Суклета Ивановна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Иванова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Суклета Ивановна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь Самая старшая из всех детей
Рождение ребёнка
1913

Сын: Григорьев Фадей Григорьевич

Мать ребёнка: Елизавета

Рубеж, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Суклета Ивановна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баутина Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Суклета Ивановна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршакова Авдокея Григорьевна

Мать ребёнка: Суклета Ивановна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Суклета Ивановна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Елизавета

Забавная, Слободская волость, Поречский уезд
Место жительства
Неизвестно
Артемовка, Ершичская волость, Рославльский уезд
Жил со второй женой в Артемовке. Возможно волость другая. Но область Смоленская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета

Смерть
Неизвестно
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