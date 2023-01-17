Ермолин Семён Порфирьевич Перфилович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Ермолин Перфил Осеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1911
Дочь: Ермолина Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Ермолина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Семёновна
Мать ребёнка: Ермолина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолин Василий Семёнович
Мать ребёнка: Ермолина Елизавета
Смерть
Неизвестно