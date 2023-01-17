Ермолин Семён Порфирьевич Перфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолин Семён Порфирьевич Перфилович

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Ермолин Перфил Осеев

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.1911

Дочь: Ермолина Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Ермолина Елизавета

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Семёновна

Мать ребёнка: Ермолина Елизавета

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолин Василий Семёнович

Мать ребёнка: Ермолина Елизавета

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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