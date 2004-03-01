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Дробышева Анастасия
Дробышева Анастасия
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Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
01.03.2004
Пол
Женский
Отец
Лосев Сергей Владимирович
Мать
Дробышева Елена Анатольевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2004
Отец:
Лосев Сергей Владимирович
Мать:
Дробышева Елена Анатольевна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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