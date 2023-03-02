Схоменко Григорий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Схоменко Григорий Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Схоменко Тимофей Федоров

Мать: Пелагея Фомина

Смерть
1813
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