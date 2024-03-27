Сафронов Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1897
Дата смерти01.04.1965
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1897
Отец: Сафронов Яков Иванович
Мать: Сафронова Матрена
Рождение ребёнка
07.09.1919
Дочь: Пухова (Сафронова) Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Сафронова (Зацепилова) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сафронов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Сафронова (Зацепилова) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Сафронова (Зацепилова) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Сафронов Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Сафронова (Зацепилова) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сафронов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Сафронова (Зацепилова) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.06.1936
Дочь: Торговцева (Сафронова) Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Сафронова (Зацепилова) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Грибкова (Сафронова) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Сафронова (Зацепилова) Наталья Дмитриевна
Смерть
01.04.1965