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Сафронов Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1897

Дата смерти

01.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1897

Отец: Сафронов Яков Иванович

Мать: Сафронова Матрена

Рождение ребёнка
07.09.1919

Дочь: Пухова (Сафронова) Серафима Алексеевна

Мать ребёнка: Сафронова (Зацепилова) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сафронов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Сафронова (Зацепилова) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сафронов Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Сафронова (Зацепилова) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сафронов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Сафронова (Зацепилова) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Сафронов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Сафронова (Зацепилова) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.06.1936

Дочь: Торговцева (Сафронова) Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Сафронова (Зацепилова) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Грибкова (Сафронова) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Сафронова (Зацепилова) Наталья Дмитриевна

Смерть
01.04.1965

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