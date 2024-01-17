Чаленко Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаленко Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чаленко Иван Семёнович

Мать: Ветрякова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домащенкова Мария Венедиктовна

Отец ребёнка: Домащенков Венедикт Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домащенков Руслан Венедиктович

Отец ребёнка: Домащенков Венедикт Иванович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домащенков Венедикт Иванович

Рождение ребёнка
28.04.1956

Дочь: Косолапова Татьяна Венедиктовна

Отец ребёнка: Домащенков Венедикт Иванович

Смерть
Неизвестно

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