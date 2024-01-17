Чаленко Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чаленко Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домащенкова Мария Венедиктовна
Отец ребёнка: Домащенков Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домащенков Руслан Венедиктович
Отец ребёнка: Домащенков Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Домащенков Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1956
Дочь: Косолапова Татьяна Венедиктовна
Отец ребёнка: Домащенков Венедикт Иванович
Смерть
Неизвестно