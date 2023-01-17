Удинский Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1914 год - крестьянин хутора Киселева Валуйского уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.
Дочь: Удинская Ксения Петровна
Мать ребёнка: Удинская Софья Ивановна
Киселев, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удинская Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно