Банкетов Иван Андреевич
Место рожденияМордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Банкетов Андрей Гаврилович
Мать: не указана
Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Банкетова По Мужу Зиновия Захаровна
Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Смерть
Неизвестно