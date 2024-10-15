Банкетов Иван Андреевич 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБанкетов Иван Андреевич

Банкетов Иван Андреевич

Место рождения

Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Банкетов Андрей Гаврилович

Мать: не указана

Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банкетова По Мужу Зиновия Захаровна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Банкетов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Банкетова По Мужу Зиновия Захаровна

Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.