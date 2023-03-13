Яна Ермил Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яна Ермил Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1674

Дата смерти

После 01.01.1761

Пол

Мужской

Отец

После 1658 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1674

Отец: Яна Кондратий Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1705

Сын: Яна Дементей Ермилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1707

Сын: Яна Яков Ермилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1721

Сын: Яна Дрон Ермилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1722

Сын: Яна Игнат Ермилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1722

Сын: Яна Евдоким Ермилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 01.01.1761
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