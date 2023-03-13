Яна Ермил Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1674
Дата смертиПосле 01.01.1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1674
Отец: Яна Кондратий Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1705
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1707
Сын: Яна Яков Ермилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1721
Сын: Яна Дрон Ермилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1722
Сын: Яна Игнат Ермилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1722
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 01.01.1761