Доровских (Боженкова) Людмила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доровских (Боженкова) Людмила Георгиевна

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Место рождения

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия

Дата рождения

07.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1947

Отец: Боженков Георгий Пантелеймонович

Мать: Боженкова Надежда Петровна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
12.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доровских Владимир Иванович

Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.10.1976

Сын: Доровских Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Доровских Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доровских Владимир Иванович

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