Доровских (Боженкова) Людмила Георгиевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1947
Рождение ребёнка
12.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Доровских Владимир Иванович
Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.10.1976
Сын: Доровских Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Доровских Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно