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Сырникова Дарья Константиновна

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Место рождения

Белоярка Вторая, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоярка Вторая, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Котова Анна Фроловна

Отец ребёнка: Сырников Фрол Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сырников Василий Фролович

Отец ребёнка: Сырников Фрол Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сырников Александр Фролович

Отец ребёнка: Сырников Фрол Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Кузнецова Валентина Фроловна

Отец ребёнка: Сырников Фрол Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1929

Сын: Сырников Иван Фролович

Отец ребёнка: Сырников Фрол Васильевич

Белоярка Вторая, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1931

Сын: Сырников Николай Фролович

Отец ребёнка: Сырников Фрол Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Сырников Андрей Фролович

Отец ребёнка: Сырников Фрол Васильевич

Смерть
Неизвестно
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