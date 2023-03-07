Сырникова Дарья Константиновна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Котова Анна Фроловна
Отец ребёнка: Сырников Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сырников Василий Фролович
Отец ребёнка: Сырников Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сырников Александр Фролович
Отец ребёнка: Сырников Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Кузнецова Валентина Фроловна
Отец ребёнка: Сырников Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1929
Отец ребёнка: Сырников Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сырников Николай Фролович
Отец ребёнка: Сырников Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Сырников Фрол Васильевич
Смерть
Неизвестно