Василий Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Василиса Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Между 1791 и 1794
Сын: Павел Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеева
Смерть
1801