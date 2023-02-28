Василий Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1769 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Василиса Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1791 и 1794

Сын: Павел Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Вельмогово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеева

Смерть
1801
Вельмогово, Клин, Московская область
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