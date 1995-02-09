Шевяков Валентин Иванович
Место рожденияДрезна
Дата рождения11.04.1928
Дата смерти09.02.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1928
Дрезна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевякова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Валентиновна
Мать ребёнка: Шевякова Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1995
Дрезна