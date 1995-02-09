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Шевяков Валентин Иванович

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Место рождения

Дрезна

Дата рождения

11.04.1928

Дата смерти

09.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1928

Отец: Шевяков Иван Андреевич

Мать: Шевякова Екатерина Ивановна

Дрезна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевякова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Валентиновна

Мать ребёнка: Шевякова Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевякова Татьяна Сергеевна

Смерть
09.02.1995
Дрезна
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