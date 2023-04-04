Клюкина-Маркушина (Терентьева-Терешина) Прасковья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиПосле 25.05.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.03.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.05.1890
Дочь: Елена (Ольга) Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
18.07.1891
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
30.06.1892
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
21.06.1893
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
13.08.1895
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
28.09.1897
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.05.1906
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 25.05.1906