Клюкина-Маркушина (Терентьева-Терешина) Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина-Маркушина (Терентьева-Терешина) Прасковья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

После 25.05.1906

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.03.1888

Муж: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.05.1890

Дочь: Елена (Ольга) Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1891

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1892

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.06.1893

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1895

Сын: Маркушин Антон Иванович

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1897

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1906

Сын: Маркушин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Иван Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.05.1906
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