Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Гуричев Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Гурчев Яков Федорович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гуричев Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Гурчев Яков Федорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Поликарп

Отец ребёнка: Гурчев Яков Федорович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Гурчев Яков Федорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Осип

Отец ребёнка: Гурчев Яков Федорович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Гурчев Яков Федорович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Гурчев Яков Федорович

Смерть
Неизвестно

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