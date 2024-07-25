Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Гурчев Яков Федорович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Гурчев Яков Федорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Поликарп
Отец ребёнка: Гурчев Яков Федорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Гурчев Яков Федорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Осип
Отец ребёнка: Гурчев Яков Федорович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Гурчев Яков Федорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Гурчев Яков Федорович
Смерть
Неизвестно