Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков

Яков

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1745 г.р.
Около 1747 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Ефим Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close