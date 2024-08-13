Власов Григорий Ильич
Место рождения
Дата рождения1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Власов Илья Тарасович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Власова (Власова) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Власов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Марковна