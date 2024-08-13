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Власов Григорий Ильич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1868

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Власов Илья Тарасович

Мать: Власова Авдотья Васильевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1888

Жена: Власова (Власова) Евдокия Марковна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Власова (Власова) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Марковна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Власов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Марковна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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