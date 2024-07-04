Еремеева (Бехчанова) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Бехчанова) Елена Анатольевна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

26.11.1968

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1948 г.р.

Муж

1967 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Еe
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1968

Отец: Бехчанов Анатолий Петрович

Мать: Бехчанова (Мартьянова) Валентина Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Образование
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Средне-специальное образрвание. Музыкальное училище (в наст. время им. Шаталова) г. Куйбышев.
Бракосочетание
29.09.1989

Муж: Еремеев Юрий Сергеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Юрий Сергеевич

Самара, Самара, Самарская область

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