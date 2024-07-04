Еремеева (Бехчанова) Елена Анатольевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1968
Образование
Неизвестно
Средне-специальное образрвание. Музыкальное училище (в наст. время им. Шаталова) г. Куйбышев.
Бракосочетание
29.09.1989
Рождение ребёнка
04.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремеев Юрий Сергеевич