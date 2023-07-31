Климина (Комиссарова) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коммисаров Иосиф
Мать: ?
Рождение ребёнка
1914
Сын: Климин Иван Павлович
Отец ребёнка: Климин Павел Семенович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Климин Апполинарий Павлович
Отец ребёнка: Климин Павел Семенович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Климин Павел Семенович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Климин Павел Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979