Климина (Комиссарова) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климина (Комиссарова) Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коммисаров Иосиф

Мать: ?

Рождение ребёнка
1914

Сын: Климин Иван Павлович

Отец ребёнка: Климин Павел Семенович

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Климин Апполинарий Павлович

Отец ребёнка: Климин Павел Семенович

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Климин Василий Павлович

Отец ребёнка: Климин Павел Семенович

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Климин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Климин Павел Семенович

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климин Павел Семенович

Смерть
1979
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