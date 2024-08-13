Любутова (Любутова) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Любутова (Любутова) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Любутов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Любутова (Любутова) Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Любутов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Любутов Андрей Иванович