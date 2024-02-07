Чикин Алексей Матвеевич
Место рожденияМосковская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Чикин Матвей
Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Чикина А
Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Чикина А
Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Рождение ребёнка
1922
Сын: Чикин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Чикина А
Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Смерть
Неизвестно