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Чикин Алексей Матвеевич

Место рождения

Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Чикин Матвей

Мать: не указана

Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Рождение ребёнка
1896

Сын: Чикин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Чикина А

Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Рождение ребёнка
1907

Сын: Чикин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Чикина А

Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Рождение ребёнка
1922

Сын: Чикин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Чикина А

Московская обл., Ногинский р-н, д. Ботово
Смерть
Неизвестно
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