Кырченов Миней Викулов
Место рожденияКырченовский поч. Тохтинская вол. Орловский у. Вятская г.
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Кырченов Викул Петров
Мать: Вторая жена
Кырченовский поч. Тохтинская вол. Орловский у. Вятская г.
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Кырченова Мария Кондратова
Кырченовщина Тохтинская в. Орловский уезд Вятская губ.
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Кырченова Мария Кондратова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кырченов Яков Минеев
Мать ребёнка: Кырченова Мария Кондратова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно