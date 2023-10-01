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Кырченов Миней Викулов

Место рождения

Кырченовский поч. Тохтинская вол. Орловский у. Вятская г.

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кырченов Викул Петров

Мать: Вторая жена

Кырченовский поч. Тохтинская вол. Орловский у. Вятская г.
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кырченов Андрей Минеевич

Мать ребёнка: Кырченова Мария Кондратова

Кырченовщина Тохтинская в. Орловский уезд Вятская губ.
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кырченов Павел Минеев

Мать ребёнка: Кырченова Мария Кондратова

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кырченов Яков Минеев

Мать ребёнка: Кырченова Мария Кондратова

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кырченова Мария Кондратова

Смерть
Неизвестно
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