Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.03.1725
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Лукьян Евстратович
Отец ребёнка: Евстрат Гордеевич
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Елена Евстратовна
Отец ребёнка: Евстрат Гордеевич
Рождение ребёнка
1723
Сын: Мина Евстратович
Отец ребёнка: Евстрат Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстрат Гордеевич
Место жительства
Неизвестно
Похороны
19.02.1725
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
11.03.1725