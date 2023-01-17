Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа

Марфа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.03.1725

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Лукьян Евстратович

Отец ребёнка: Евстрат Гордеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Елена Евстратовна

Отец ребёнка: Евстрат Гордеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1723

Сын: Мина Евстратович

Отец ребёнка: Евстрат Гордеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстрат Гордеевич

Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
19.02.1725
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
11.03.1725
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close