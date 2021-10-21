Лобанов Николай Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Николай Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.08.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.2021

Сын: Лобанов Константин Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.2021

Сын: Лобанов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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