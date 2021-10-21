Лобанов Николай Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.08.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.2021
Сын: Лобанов Константин Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.2021
Сын: Лобанов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности