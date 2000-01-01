Горина Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горина Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1973

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1973

Отец: Портной Анатолий Федорович

Мать: Лебедь Алла

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