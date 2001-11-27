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Зимин Александр Филиппович

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Место рождения

Агарково, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

18.03.1928

Дата смерти

27.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1928

Отец: Зимин Филипп Прокопьевич

Мать: Зимина Елена Спиридоновна

Агарково, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
19.01.1957

Сын: Зимин Николай Александрович

Мать ребёнка: Зимина Полина Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1965

Сын: Зимин Александр Александрович

Мать ребёнка: Зимина Полина Васильевна

Смерть
27.11.2001
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