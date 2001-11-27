Зимин Александр Филиппович
Место рождения
Дата рождения18.03.1928
Дата смерти27.11.2001
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1928
Рождение ребёнка
19.01.1957
Сын: Зимин Николай Александрович
Мать ребёнка: Зимина Полина Васильевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1965
Сын: Зимин Александр Александрович
Мать ребёнка: Зимина Полина Васильевна
Смерть
27.11.2001