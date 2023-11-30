Косованов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1931
Дочь: Еговцева (Косованова) Ангелина Николаевна
Мать ребёнка: Косованова Манефа Константиновна
Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно