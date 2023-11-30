Косованов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косованов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1931

Дочь: Еговцева (Косованова) Ангелина Николаевна

Мать ребёнка: Косованова Манефа Константиновна

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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