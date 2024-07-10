Гайфуллина Эдибэ Сулеймановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайфуллина Эдибэ Сулеймановна

Гайфуллина Эдибэ Сулеймановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Солейман

Мать: Гандалиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайфуллина Хания Минневалиевна

Отец ребёнка: Гайфуллин Минневали Файзрахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайфуллина Сэжида (Сания) Минневалиевна

Отец ребёнка: Гайфуллин Минневали Файзрахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайфуллин Минневали Файзрахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайфуллина Зульфия Минневалиевна

Отец ребёнка: Гайфуллин Минневали Файзрахманович

Рождение ребёнка
23.10.1966

Сын: Гайфуллин Зофэр Минневалиевич

Отец ребёнка: Гайфуллин Минневали Файзрахманович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.