Гайфуллина Эдибэ Сулеймановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайфуллина Хания Минневалиевна
Отец ребёнка: Гайфуллин Минневали Файзрахманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайфуллина Сэжида (Сания) Минневалиевна
Отец ребёнка: Гайфуллин Минневали Файзрахманович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайфуллина Зульфия Минневалиевна
Отец ребёнка: Гайфуллин Минневали Файзрахманович
Рождение ребёнка
23.10.1966
Сын: Гайфуллин Зофэр Минневалиевич
Отец ребёнка: Гайфуллин Минневали Файзрахманович