Кобылин Феопент Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Кобылин Осип
Место жительства
После 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Горносталевой в той же волости деревню Малькову
Место жительства
До 10.10.1852
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Горносталевой в той же волости деревню Малькову
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно