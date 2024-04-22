Ткач Василий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1807 ст.
Отец: Ткач Василь Гаврилов
Мать: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
02.10.1830 ст.
Сын: Ткач Андрей Васильев
Мать ребёнка: Пазючка Анна Иванова
Рождение ребёнка
26.09.1833
Мать ребёнка: Пазючка Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пазючка Анна Иванова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно