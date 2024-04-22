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Ткач Василий Васильев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.

Отец: Ткач Василь Гаврилов

Мать: Екатерина Андреева

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
02.10.1830 ст.

Сын: Ткач Андрей Васильев

Мать ребёнка: Пазючка Анна Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
26.09.1833

Сын: Ткач Калистрат Васильев

Мать ребёнка: Пазючка Анна Иванова

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пазючка Анна Иванова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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