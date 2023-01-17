Старкова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова Надежда

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Место рождения

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: Китова Валентина Васильевна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
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