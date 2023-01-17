Загударин Семён Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти12.02.1882 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Загударин Сергей Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Чередова Татьяна Семёнова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
12.02.1882 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
15.02.1882 ст.