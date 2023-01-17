Загударин Семён Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагударин Семён Сергеев

Загударин Семён Сергеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

12.02.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Загударин Сергей Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Чередова Татьяна Семёнова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загударина Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
12.02.1882 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от старости
Похороны
15.02.1882 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close