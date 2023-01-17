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(Пуцыкович) Анна Илларионовна
(Пуцыкович) Анна Илларионовна
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Место рождения
Сухое
, Ивановский район, Брестская область
Дата рождения
19.07.1938
Пол
Женский
Отец
Пуцыкович Илларион Викторович
1888 г.р.
Мать
Пуцыкович (Сивухо) Ефимия Саввична
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1938
Отец:
Пуцыкович Илларион Викторович
Мать:
Пуцыкович Ефимия Саввична
Сухое
, Ивановский район, Брестская область
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